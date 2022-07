Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag in Rot

Aktien in diesem Artikel Scout24 54,00 EUR

Die Scout24-Aktie musste um 11.07.2022 12:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 53,98 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Scout24-Aktie bis auf 53,62 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 53,70 EUR. Der Tagesumsatz der Scout24-Aktie belief sich zuletzt auf 57.219 Aktien.

Bei 73,36 EUR markierte der Titel am 06.08.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 46,90 EUR. Dieser Wert wurde am 24.02.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Scout24-Aktie mit einem Verlust von 15,10 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 69,69 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Scout24 am 03.05.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Scout24 ein EPS von 0,25 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 107,90 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 93,77 EUR umgesetzt worden waren.

Scout24 wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 09.08.2022 vorlegen. Am 09.08.2023 wird Scout24 schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 1,71 EUR je Scout24-Aktie.

