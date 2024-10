Scout24 Aktie News: Scout24 präsentiert sich am Nachmittag stärker

Scout24 im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Scout24. Das Papier von Scout24 legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 79,20 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 79,20 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Scout24-Aktie sogar auf 79,30 EUR. Bei 78,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 14.021 Scout24-Aktien.

Am 09.10.2024 markierte das Papier bei 80,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 1,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 01.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 55,20 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 30,30 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Scout24-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,22 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 79,49 EUR für die Scout24-Aktie aus.

Am 25.03.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,50 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 91,20 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 31.10.2024 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 30.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Scout24.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,70 EUR je Aktie in den Scout24-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX liegt im Minus

Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX notiert zum Ende des Dienstagshandels im Minus

MDAX-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Scout24-Investition von vor einem Jahr eingebracht