Scout24 Aktie News: Scout24 gewinnt am Freitagvormittag an Fahrt

Die Aktie von Scout24 zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 78,60 EUR zu.

Das Papier von Scout24 konnte um 09:02 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 78,60 EUR. Die Scout24-Aktie legte bis auf 78,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 78,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Scout24-Aktie belief sich zuletzt auf 392 Aktien.

Am 09.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 80,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Scout24-Aktie mit einem Kursplus von 1,78 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 55,20 EUR. Dieser Wert wurde am 01.11.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 29,77 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,22 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 79,49 EUR für die Scout24-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal legte Scout24 am 25.03.2021 vor. Das EPS belief sich auf 0,50 EUR gegenüber 0,50 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 91,20 Mio. EUR, gegenüber 91,20 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.10.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 30.10.2025.

Den erwarteten Gewinn je Scout24-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,70 EUR fest.

