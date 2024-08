Scout24 Aktie News: Scout24 am Montagvormittag im Plus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Scout24. Zuletzt stieg die Scout24-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 68,45 EUR.

Um 09:03 Uhr konnte die Aktie von Scout24 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 68,45 EUR. Die Scout24-Aktie legte bis auf 68,55 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 68,25 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 898 Scout24-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 74,15 EUR erreichte der Titel am 22.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Scout24-Aktie mit einem Kursplus von 8,33 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 55,20 EUR am 01.11.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Scout24-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,24 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 79,79 EUR an.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Scout24 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 91,20 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.10.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 30.10.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,86 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

