Scout24 Aktie News: Scout24 zeigt sich am Nachmittag freundlich

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Scout24. Zuletzt stieg die Scout24-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 69,20 EUR.

Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 69,20 EUR. Bei 69,25 EUR erreichte die Scout24-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 68,65 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 29.683 Scout24-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (74,15 EUR) erklomm das Papier am 22.07.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Scout24-Aktie somit 6,68 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.11.2023 bei 55,20 EUR. Abschläge von 20,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,24 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 79,79 EUR für die Scout24-Aktie aus.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,50 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Scout24 wird am 31.10.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 30.10.2025.

In der Scout24-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,86 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Handelsende mit Gewinnen

MDAX aktuell: MDAX letztendlich im Minus

MDAX aktuell: MDAX gibt am Nachmittag nach