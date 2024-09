Scout24 Aktie News: Scout24 verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Scout24 hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Scout24-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 72,70 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der Scout24-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 72,70 EUR. Bei 72,70 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Scout24-Aktie bisher bei 72,65 EUR. Bei 72,65 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 222 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.09.2024 bei 74,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 55,20 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Scout24-Aktie 31,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Scout24-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,23 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Scout24-Aktie bei 79,49 EUR.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,50 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,50 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 91,20 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Scout24 wird am 31.10.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 30.10.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,69 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

