Scout24 Aktie News: Scout24 gewinnt am Freitagmittag an Boden

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 93,80 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 93,80 EUR zu. Die Scout24-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 93,90 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 93,15 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 12.993 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 05.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 102,60 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Scout24-Aktie somit 8,58 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 64,45 EUR am 20.04.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Scout24-Aktie mit einem Verlust von 31,29 Prozent wieder erreichen.

Scout24-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,20 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 91,81 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Scout24 am 25.03.2021 vor. Es stand ein EPS von 0,50 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,50 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Scout24 im vergangenen Quartal 91,20 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Scout24 91,20 Mio. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Scout24 am 06.05.2025 vorlegen. Scout24 dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.04.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Scout24 im Jahr 2025 3,31 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

