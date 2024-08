Scout24 Aktie News: Scout24 verliert am Nachmittag

Scout24 im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Scout24. Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 68,90 EUR.

Um 15:51 Uhr fiel die Scout24-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 68,90 EUR ab. In der Spitze büßte die Scout24-Aktie bis auf 68,90 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 69,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Scout24-Aktien beläuft sich auf 18.818 Stück.

Am 22.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 74,15 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,62 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 55,20 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 19,88 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten Scout24-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,24 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 79,79 EUR.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,50 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,50 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 91,20 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 91,20 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Scout24 wird am 31.10.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 30.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Scout24.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Scout24 einen Gewinn von 2,86 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

