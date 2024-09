Scout24 Aktie News: Scout24 am Montagvormittag billiger

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 73,10 EUR.

Die Scout24-Aktie wies um 09:02 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 73,10 EUR abwärts. Die Scout24-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 72,95 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 73,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 649 Scout24-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (74,50 EUR) erklomm das Papier am 10.09.2024. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 1,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 55,20 EUR. Dieser Wert wurde am 01.11.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,22 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 79,49 EUR.

Scout24 gewährte am 25.03.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 91,20 Mio. EUR, gegenüber 91,20 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Scout24 dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 31.10.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 30.10.2025 dürfte Scout24 die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,70 EUR je Scout24-Aktie.

Redaktion finanzen.net

