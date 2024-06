Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag mit positiven Vorzeichen

So bewegt sich Scout24

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Scout24. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 69,40 EUR zu.

Um 11:48 Uhr stieg die Scout24-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 69,40 EUR. Kurzfristig markierte die Scout24-Aktie bei 69,70 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 69,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 7.490 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 23.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 73,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,84 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 53,28 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Scout24-Aktie 30,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,28 EUR, nach 1,20 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 78,73 EUR.

Am 25.03.2021 äußerte sich Scout24 zu den Kennzahlen des am 31.12.2020 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Scout24 ein EPS von 0,50 EUR je Aktie vermeldet. Scout24 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 91,20 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Scout24 rechnen Experten am 07.08.2025.

Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,85 EUR je Aktie.

