Scout24 Aktie News: Scout24 zeigt sich am Mittwochmittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 117,20 EUR.

Um 11:46 Uhr sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 117,20 EUR zu. Der Kurs der Scout24-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 117,50 EUR zu. Bei 116,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 5.509 Scout24-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 122,30 EUR erreichte der Titel am 05.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 4,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 20.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 65,90 EUR ab. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 77,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,46 EUR. Im Vorjahr hatte Scout24 1,32 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 109,93 EUR für die Scout24-Aktie.

Scout24 gewährte am 25.03.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 91,20 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scout24 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Scout24 wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 06.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass Scout24 im Jahr 2025 3,28 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

