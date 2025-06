Scout24 Aktie News: Scout24 behauptet sich am Mittwochvormittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Scout24 zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Die Scout24-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 116,70 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Scout24-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 116,70 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Scout24-Aktie sogar auf 116,80 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Scout24-Aktie bei 116,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 116,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 893 Scout24-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 122,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 4,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,90 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Scout24-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,46 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Scout24 1,32 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Scout24-Aktie bei 109,93 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Scout24 am 25.03.2021 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Scout24 ein EPS von 0,50 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 91,20 Mio. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 07.08.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 06.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,28 EUR je Scout24-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

MDAX-Papier Scout24-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Scout24 von vor einem Jahr verdient

MDAX-Wert Scout24-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Scout24-Aktionäre freuen

MDAX-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor 5 Jahren abgeworfen