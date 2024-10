Scout24 Aktie News: Scout24 macht am Nachmittag Boden gut

Scout24 im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Scout24. Die Scout24-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 80,15 EUR.

Das Papier von Scout24 legte um 15:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 80,15 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Scout24-Aktie bei 80,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 79,85 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 25.891 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 18.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 80,80 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Scout24-Aktie 0,81 Prozent zulegen. Am 01.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 55,20 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Scout24-Aktie 45,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,23 EUR. Im Vorjahr erhielten Scout24-Aktionäre 1,20 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 79,49 EUR.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,50 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Scout24 wird am 31.10.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 30.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Scout24.

Experten gehen davon aus, dass Scout24 im Jahr 2024 2,72 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

