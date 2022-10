Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Freitagvormittag südwärts

Aktien in diesem Artikel Scout24 53,44 EUR

Die Scout24-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr um 2,2 Prozent auf 53,08 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Scout24-Aktie bis auf 52,76 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 52,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 8.664 Scout24-Aktien.

Am 16.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 66,02 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 19,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.02.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 13,18 Prozent würde die Scout24-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 69,22 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Scout24 am 09.08.2022 vor. Das EPS belief sich auf 0,34 EUR gegenüber 0,25 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 109,70 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,90 EUR in den Büchern standen.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Scout24 wird am 03.11.2022 gerechnet. Schätzungsweise am 08.11.2023 dürfte Scout24 die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Scout24 im Jahr 2022 1,77 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

