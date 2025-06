Scout24 Aktie News: Scout24 zieht am Vormittag an

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Scout24. Das Papier von Scout24 legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 116,20 EUR.

Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 116,20 EUR. Bei 117,10 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 117,10 EUR. Zuletzt wechselten 1.640 Scout24-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 122,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.06.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,25 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.08.2024 bei 65,90 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie.

Scout24-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,46 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 109,93 EUR für die Scout24-Aktie aus.

Am 25.03.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR im Vergleich zu 91,20 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Scout24-Anleger Experten zufolge am 06.08.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,28 EUR je Scout24-Aktie belaufen.



