Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Vormittag schwächer

Die Aktie von Scout24 gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Scout24-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 114,90 EUR.

Das Papier von Scout24 gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:00 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 114,90 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Scout24-Aktie bis auf 114,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 115,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 982 Scout24-Aktien.

Am 05.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 122,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 6,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 65,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Scout24-Aktie mit einem Verlust von 42,65 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,46 EUR, nach 1,32 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 109,93 EUR.

Scout24 veröffentlichte am 25.03.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,50 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,50 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Scout24 91,20 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 91,20 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Scout24 am 07.08.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 06.08.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Scout24 im Jahr 2025 3,28 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

