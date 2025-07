Scout24 Aktie News: Scout24 am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Blick auf Scout24-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 121,30 EUR.

Die Scout24-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,3 Prozent auf 121,30 EUR nach. Die Scout24-Aktie sank bis auf 120,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 121,30 EUR. Bisher wurden heute 31.586 Scout24-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 122,80 EUR. Gewinne von 1,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.08.2024 bei 65,90 EUR. Abschläge von 45,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 1,32 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,43 EUR je Scout24-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 112,03 EUR je Scout24-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Scout24 am 25.03.2021. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,73 EUR gegenüber 0,73 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Scout24 am 07.08.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 06.08.2026 dürfte Scout24 die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,29 EUR je Aktie.

