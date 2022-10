Scout24 Aktie News: Scout24 am Montagnachmittag fester

Aktien in diesem Artikel Scout24 50,78 EUR

Um 04:22 Uhr ging es für das Scout24-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 50,54 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Scout24-Aktie bei 51,74 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 50,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 68.845 Scout24-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (66,02 EUR) erklomm das Papier am 16.11.2021. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Scout24-Aktie mit einem Kursplus von 23,45 Prozent wieder erreichen. Am 24.02.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 46,90 EUR. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 7,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 68,18 EUR.

Am 09.08.2022 äußerte sich Scout24 zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,34 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Scout24 0,25 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 109,70 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 95,90 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Scout24 am 03.11.2022 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 08.11.2023.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,78 EUR je Scout24-Aktie belaufen.

