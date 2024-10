Scout24 Aktie News: Scout24 am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Scout24. Zuletzt wies die Scout24-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 80,65 EUR nach oben.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Scout24 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 80,65 EUR. In der Spitze gewann die Scout24-Aktie bis auf 80,75 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 80,15 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Scout24-Aktien beläuft sich auf 12.073 Stück.

Am 23.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 81,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 55,20 EUR am 01.11.2023. Abschläge von 31,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Scout24-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,24 EUR belaufen. Analysten bewerten die Scout24-Aktie im Durchschnitt mit 79,49 EUR.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,50 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,50 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 91,20 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scout24 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Scout24 am 31.10.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 30.10.2025 dürfte Scout24 die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,72 EUR je Scout24-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

MDAX-Papier Scout24-Aktie: So viel hätte eine Investition in Scout24 von vor 5 Jahren abgeworfen

MDAX-Wert Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Scout24 von vor 3 Jahren abgeworfen

Verluste in Frankfurt: Das macht der MDAX am Nachmittag