Scout24 Aktie News: Scout24 reagiert am Nachmittag positiv

Aktien in diesem Artikel Scout24 52,86 EUR

0,23% Charts

News

Analysen

Um 04:22 Uhr stieg die Scout24-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 52,82 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Scout24-Aktie bisher bei 53,34 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 53,06 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 41.553 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 63,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.01.2022). Mit einem Zuwachs von mindestens 16,42 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 46,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.02.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 12,62 Prozent würde die Scout24-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 66,34 EUR für die Scout24-Aktie.

Am 03.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,42 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Scout24 0,29 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 114,70 EUR – ein Plus von 17,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scout24 97,50 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.02.2023 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 27.03.2024.

Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2022 auf 1,75 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Scout24-Aktie gibt nach: Scout24 präzisiert Prognose

Ausblick: Scout24 legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Scout24-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Scout24 Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Scout24 Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Scout24

Bildquellen: Scout24