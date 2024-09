Scout24 Aktie News: Scout24 behauptet sich am Mittag

Scout24 im Fokus

Die Aktie von Scout24 hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Scout24-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 77,70 EUR.

Mit einem Wert von 77,70 EUR bewegte sich die Scout24-Aktie um 11:48 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Scout24-Aktie bei 77,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Scout24-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 77,30 EUR nach. Bei 77,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 5.410 Scout24-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.09.2024 bei 77,90 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,26 Prozent hinzugewinnen. Am 01.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 55,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR. Im Vorjahr hatte Scout24 1,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 79,49 EUR.

Am 25.03.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Scout24 ein EPS von 0,50 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Scout24 am 31.10.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 30.10.2025.

Experten gehen davon aus, dass Scout24 im Jahr 2024 2,70 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

