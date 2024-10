Scout24 Aktie News: Scout24 büßt am Freitagmittag ein

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Scout24 gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Scout24-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 80,10 EUR.

Um 11:41 Uhr ging es für die Scout24-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 80,10 EUR. Die Scout24-Aktie gab in der Spitze bis auf 79,90 EUR nach. Bei 80,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.670 Scout24-Aktien.

Am 23.10.2024 markierte das Papier bei 81,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Scout24-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 01.11.2023 auf bis zu 55,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 45,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 1,20 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,24 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 79,49 EUR je Scout24-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Scout24 am 25.03.2021. Das EPS wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Scout24 wird am 31.10.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 30.10.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,72 EUR je Scout24-Aktie.

