Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Montagnachmittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Scout24. Zuletzt sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 68,35 EUR zu.

Um 15:50 Uhr sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 68,35 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Scout24-Aktie bei 68,55 EUR. Bei 68,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 12.647 Scout24-Aktien.

Bei 74,15 EUR markierte der Titel am 22.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 7,82 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.11.2023 bei 55,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,23 EUR. Im Vorjahr hatte Scout24 1,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Scout24-Aktie bei 79,39 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals präsentierte Scout24 am 25.03.2021. Das EPS wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR im Vergleich zu 91,20 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.10.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 30.10.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,71 EUR je Aktie in den Scout24-Büchern.

