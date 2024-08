Scout24 Aktie News: Scout24 steigt am Montagvormittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Scout24 zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Scout24-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 68,15 EUR.

Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:02 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 68,15 EUR. Der Kurs der Scout24-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 68,15 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 68,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 307 Scout24-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 74,15 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.07.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,80 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 01.11.2023 Kursverluste bis auf 55,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 19,00 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 1,20 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,23 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 79,39 EUR für die Scout24-Aktie aus.

Am 25.03.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Scout24 0,50 EUR je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 91,20 Mio. EUR, gegenüber 91,20 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 31.10.2024 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 30.10.2025.

Den erwarteten Gewinn je Scout24-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,71 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

