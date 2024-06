Scout24 Aktie News: Scout24 stabilisiert sich am Mittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Scout24 zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 71,75 EUR bewegte sich die Scout24-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Bei der Scout24-Aktie ließ sich um 11:48 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 71,75 EUR. In der Spitze legte die Scout24-Aktie bis auf 71,90 EUR zu. Die Scout24-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 67,40 EUR ab. Mit einem Wert von 67,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 21.206 Scout24-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 73,45 EUR. Gewinne von 2,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 53,28 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 34,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,27 EUR je Scout24-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Scout24-Aktie bei 78,73 EUR.

Am 25.03.2021 hat Scout24 die Kennzahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,50 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,50 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Scout24 am 08.08.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Scout24 rechnen Experten am 07.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,84 EUR je Aktie belaufen.

