Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Scout24 gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 92,90 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 92,90 EUR zu. Kurzfristig markierte die Scout24-Aktie bei 93,05 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 92,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Scout24-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.559 Stück gehandelt.

Am 23.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 93,55 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Scout24-Aktie mit einem Kursplus von 0,70 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.02.2024 bei 61,76 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Scout24-Aktie 50,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,22 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 86,34 EUR für die Scout24-Aktie aus.

Am 25.03.2021 hat Scout24 die Kennzahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Scout24 0,50 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 91,20 Mio. EUR gegenüber 91,20 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Scout24 am 27.02.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 03.03.2026 dürfte Scout24 die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,74 EUR je Scout24-Aktie.

