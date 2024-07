Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag mit Aufschlag

So entwickelt sich Scout24

Die Aktie von Scout24 gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 72,10 EUR zu.

Um 11:42 Uhr konnte die Aktie von Scout24 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 72,10 EUR. In der Spitze legte die Scout24-Aktie bis auf 72,75 EUR zu. Mit einem Wert von 72,75 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Scout24-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.199 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.07.2024 auf bis zu 74,15 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 55,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Scout24-Aktie 23,44 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,27 EUR. Im Vorjahr hatte Scout24 1,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Scout24-Aktie wird bei 78,73 EUR angegeben.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,50 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,50 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 91,20 Mio. EUR, gegenüber 91,20 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.08.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,84 EUR je Scout24-Aktie.

