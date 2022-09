Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Scout24 50,04 EUR

-3,21% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 0,4 Prozent auf 50,42 EUR. Die Scout24-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 50,44 EUR aus. Bei 50,08 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.474 Scout24-Aktien.

Am 16.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 66,02 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,63 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 24.02.2022 auf bis zu 46,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 7,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 69,99 EUR.

Am 09.08.2022 lud Scout24 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,34 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,39 Prozent auf 109,70 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 95,90 EUR in den Büchern gestanden.

Am 03.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Scout24 veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Scout24-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 08.11.2023.

In der Scout24-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 1,77 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Wie Experten die Scout24-Aktie im August einstuften

Scout24-Aktie drehen trotzdem ins Minus: Scout24 wächst dank lukrativen Premium-Abos - Gewinn steigt

Ausblick: Scout24 präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ausgewählte Hebelprodukte auf Scout24 Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Scout24 Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Scout24

Bildquellen: Scout24