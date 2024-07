Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Vormittag nordwärts

Scout24 im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Scout24. Im XETRA-Handel gewannen die Scout24-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die Scout24-Papiere um 09:04 Uhr 0,1 Prozent. Die Scout24-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 72,85 EUR. Mit einem Wert von 72,75 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 596 Scout24-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.07.2024 bei 74,15 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Scout24-Aktie. Am 01.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 55,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 31,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Scout24-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,27 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 78,73 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals präsentierte Scout24 am 25.03.2021. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 EUR gegenüber 0,50 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 91,20 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 91,20 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Scout24 rechnen Experten am 07.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,84 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

