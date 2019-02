Ifo-Geschäftsklima- Index fällt erneut

€uro am Sonntag

Bildquellen: ifo , Hitdelight / Shutterstock.com

zu seiner monatlichen Umfrage unter 9000 Managern mit. Das ist bereits der sechste Rückgang in Folge und der niedrigste Wert seit Dezember 2014.mit einem Absinken auf 99,0 gerechnet. "Die deutsche Konjunktur bleibt schwach", sagte Ifo-Chef Clemens Fuest. Die Führungskräfte beurteilten ihre Geschäftslage schlechter, ebenso die Aussichten für die nächsten sechs Monate.kommt auch das Ökonomen-Barometer von €uro am Sonntag und dem Nachrichtensender n-tv (siehe aktuelle Ausgabe von €uro am Sonntag, 08/2019), das führende Volkswirte in Deutschland zur aktuellen wirtschaftlichen Lage befragt.sackte im Februar um 14 Prozent auf 52,4 Punkte ab, der Ausblick auf die nächsten zwölf Monate ging um 13 Prozent auf 43,1 Punkte zurück. Seit ihrem Höchststand Ende 2017 hat sich die Prognose also von 87,7 auf 43,1 Punkte halbiert. Die Konjunktur driftet demnach von einer Phase schwächeren Wachstums Anfang vergangenen Jahres über eine Abschwungswelle derzeit in Richtung Rezession. (Redaktion €uro am Sonntag)______________________________