Selenskyj berichtet von schweren Kämpfen um Pokrowsk

26.10.25 18:48 Uhr

KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat von schweren Kämpfen um die Stadt Pokrowsk im Osten des Landes berichtet. Dabei helfe vor allem der Einsatz der ukrainischen Bukowina-Brigade in der benachbarten Stadt Myrnohrad. "Genau dort, gegenüber von Pokrowsk, haben die Russen ihre Hauptangriffstruppe konzentriert - und das ist eine beträchtliche Anzahl von Besatzungstruppen", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache.

"Natürlich führt dies zu einer schwierigen Situation in Pokrowsk und allen benachbarten Gebieten", führte Selenskyj weiter aus. "Es gibt heftige Kämpfe in der Stadt, an den Zufahrtswegen zur Stadt." Auch die Versorgung sei schwierig. Dennoch werde weiter gegen die Besatzer gekämpft: "Wir müssen den Russen weiterhin so viele Verluste wie möglich zufügen."

Erst wenige Stunden zuvor hatte der ukrainische Generalstab zugegeben, dass russische Soldaten in die seit Monaten schwer umkämpfte und weitgehend zerstörte Stadt eingedrungen waren. Die etwa 200 russischen Soldaten seien zwischen den ukrainischen Verteidigungslinien durchgesickert und hätten sich in der Stadt festgesetzt. Nunmehr gebe es in der Stadt schwere Gefechte, in deren Verlauf beide Seiten auch Kampfdrohnen einsetzten. Nach Darstellung der ukrainischen Generalität sind die Kämpfe "von hoher Dynamik und Intensität geprägt"./cha/DP/he