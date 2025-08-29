DAX24.026 -0,1%ESt505.397 +0,1%Top 10 Crypto16,07 +0,4%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin96.824 +1,4%Euro1,1662 +0,2%Öl67,82 ±0,0%Gold3.395 -0,1%
SENTIMENT/DAX-Anleger bleiben skeptisch

28.08.25 11:07 Uhr

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt bleiben vorsichtig. Wie der jüngsten Sentimenterhebung der Deutschen Börse zu entnehmen ist, ist der Bullenanteil unter den professionellen Anlegern um 5 Punkte auf 25 Prozent gefallen. Bei den Privatanlegern stieg dieser Anteil um 1 Punkt auf 38 Prozent. 44 Prozent (+1 Punkt) der Institutionellen sind Bären und 45 Prozent (+1) der Privatanleger. Damit sind 31 Prozent (+4) der Profis neutral gestimmt und 17 Prozent (-2) der Privaten.

In einem Markt mit wenig Bewegung überwiegt nach Einschätzung von Sentiment-Analyst Joachim Goldberg weiter die bearishe Haltung der Anleger. Goldberg sieht die Bären mehrheitlich auf der Verlustseite und rechnet erst ab 23.850/900 Punkten mit Nachfrage von dieser Seite. Nach oben sieht Goldberg diese Akteure erst ab 24.500 und 24.600 Punkten unter Druck. "Unterm Strich also kaum Veränderung zu den Vorwochen", heißt es.

Zuversichtlicher zeigen sich dagegen die US-Privatanleger. Laut der wöchentlichen Umfrage der American Association of Individual Investors (AAII) ist der Bullenanteil auf 34,6 Prozent von 30,8 Prozent in der Vorwoche gestiegen. Das Bärenlager verkleinerte sich auf 39,4 Prozent nach 44,8 Prozent. Damit sind 26,0 Prozent der US-Privatanleger neutral gestimmt nach 24,4 Prozent in der Woche zuvor.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 28, 2025 05:08 ET (09:08 GMT)