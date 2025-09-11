DAX23.718 -0,4%ESt505.369 +0,1%Top 10 Crypto15,55 +1,1%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin95.240 -0,1%Euro1,1713 ±0,0%Öl67,12 +0,9%Gold3.641 +0,4%
DAX aktuell

DAX nach schwachem Vortag mit Gewinnen erwartet - Das bewegt zur Wochenmitte die Börse

10.09.25 07:28 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Mittwoch an Börse Frankfurt - DAX wird mit Gewinnen erwartet | finanzen.net

Nachdem der DAX am gestrigen Handelstag nachgegeben hatte, wird der Leitindex am Mittwoch wieder mit Gewinnen erwartet.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.718,5 PKT -88,7 PKT -0,37%
Charts|News|Analysen

Der DAX hat den Dienstag an der Frankfurter Börse um 0,37 Prozent tiefer bei 23.718,45 Einheiten beendet.
Am Mittwoch wird jedoch mit einer positiven Handelseröffnung gerechnet.

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Punkten.

Oracle-Bilanz treibt an

Für gute Stimmung sorgen die starken Wachstumsaussichten von Oracle, die die Aktien des SAP-Konkurrenten nachbörslich um rund 30 Prozent nach oben katapultierten.
Highlight des Quartalsberichts ist für den UBS-Experten Karl Keirstead der Auftragsbestand der Cloud-Platform OCI, der die Umsätze bis 2030 auf 144 Milliarden US-Dollar katapultieren soll. Größter Auftraggeber dürfte laut Keirstead OpenAI sein.

Politische Hängepartie in Frankreich

Nach dem Sturz der Mitte-Rechts-Regierung in Paris will Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron nun zügig einen neuen Premier ernennen. Stratege Timothy Graf vom Vermögensverwalter State Street sieht in der politischen Instabilität Frankreichs ein "ernstes lokales Problem, das jedoch wahrscheinlich keine unmittelbare existenzielle Frage für Europa darstellt". Die Eurozone befinde sich politisch in einer anderen Lage als während der Krisenjahre Anfang der 2010er Jahre und sei besser imstande, diese Herausforderungen zu meistern.

"Die politische Lage bleibt damit fragil und die notwendigen Reformen ungewiss", schrieb Analyst Andreas Wex von der Commerzbank. Es werde spannend sein zu sehen, ob und wie lange sich der neue Premier im Amt halten kann und ob er es schafft, einen Haushalt zu verabschieden. "Das in Koalitionen ungeübte politische Frankreich tut sich schwer mit Kompromissen", so Wex.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images, PhotoSTS / Shutterstock.com

