SENTIMENT/DAX-Anleger reduzieren Risiko

DOW JONES--Anleger am deutschen Aktienmarkt werden vorsichtiger. Wie der jüngsten wöchentlichen Sentimenterhebung der Deutschen Börse zu entnehmen ist, ist der Bullenanteil unter den Institutionellen Anlegern um 8 Punkte auf 25 Prozent gefallen, bei den Privatanlegern reduzierte er sich um 5 Punkte auf 41 Prozent. 50 Prozent (+2) der Profis sind Bären und 41 Prozent (+8) der Privaten. Damit sind 25 Prozent (+6) der Institutionellen neutral gestimmt und 18 Prozent (-3) der Privatanleger.

Wer­bung Wer­bung

Eher Schrecken als Interesse an kurzfristigen Gewinnen treibe Anleger aus Aktien und mehrheitlich an die Seitenlinie, glaubt Sentiment-Analyst Joachim Goldberg. Für Goldberg sind die heimischen Investoren Auslöser der DAX-Schwäche. An der internationalen Haltung habe sich wenig geändert. Bemerkenswerterweise seien kaum Gewinne mitgenommen worden. Unterm Strich eine positive Ausgangslage, da das Nachfragepotenzial nun deutlich höher ausfalle.

Auch US-Privatanleger werden vorsichtiger. Laut der American Association of Individual Investors (AAII) sind nur noch 33,2 Prozent bullisch gestimmt nach 36,7 Prozent in der Vorwoche. Als Bären stufen sich 41,4 Prozent ein nach 33,6 Prozent. Damit sind 25,4 Prozent der US-Privatanleger neutral gestimmt nach 29,7 Prozent in der Vorwoche.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 19, 2025 02:46 ET (06:46 GMT)