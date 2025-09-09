DAX23.752 +0,7%ESt505.343 +0,5%Top 10 Crypto15,64 -1,0%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.403 +0,5%Euro1,1725 ±0,0%Öl66,72 +1,6%Gold3.612 +0,7%
Sentix-Konjunkturindex Deutschland sinkt im September

08.09.25 10:29 Uhr

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Einschätzung von Investoren zu Konjunkturlage und -aussichten in Deutschland haben sich im September erneut eingetrübt. Der vom Beratungsunternehmen Sentix erhobene Konjunkturindex sinkt auf minus 22,1 (Vormonat: minus 12,8) Punkte. Der Index der Lagebeurteilung geht auf minus 39,0 (minus 29,0) Punkte zurück und der Index der Konjunkturerwartungen auf minus 3,5 (plus 5,0) Punkte.

Sentix-Geschäftsführer Patrick Hussy führt die anhaltende Stimmungseintrübung auf die eine verfehlte Wirtschaftspolitik zurück. "Wie und wann greift Berlin der schwächelnden deutschen Wirtschaft endlich unter die Arme?", schreibt er in der Mitteilung. Aus Berlin kämen wenig konstruktive Vorschläge, ungebremste Sozialausgaben und gleichzeitige Steuererhöhungsdiskussionen zeugten von wenig ökonomischen Sachverstand.

Der Konjunkturindex des Euroraums geht auf minus 9,2 (minus 3,7) Punkte zurück. Der Index der Lagebeurteilung sinkt auf minus 18,8 (minus 13,0) und der Erwartungsindex auf plus 0,8 (plus 6,0) Punkte. "Regierungsprobleme in Frankreich, schlechte Wirtschaftsnachrichten in Deutschland, ein unvorteilhafter Zolldeal mit den USA und immer noch Krieg in der Ukraine. Der Nachrichten-Mix wirkt beklemmend für Euroland und so fallen auch die Daten des Sentix-Konjunkturindex für September enttäuschend aus", konstatiert Hussy.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 08, 2025 04:30 ET (08:30 GMT)