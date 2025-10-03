DAX24.386 -0,2%Est505.651 +0,1%MSCI World4.354 +0,6%Top 10 Crypto16,76 +1,8%Nas22.910 +0,3%Bitcoin103.956 +1,1%Euro1,1746 +0,2%Öl64,61 +0,5%Gold3.889 +0,9%
DAX geht mit leichten Verlusten ins Wochenende -- Dow erstmals über 47.000 Punkten -- BMW steigert US-Absatz deutlich -- NVIDIA, Tesla, Palantir, Plug Power, IONOS, Boeing, Rumble im Fokus
Top News
Aktien von NVIDIA, Apple & Co.: Warum die Rally an den US-Börsen noch bis Jahresende andauern dürfte
Wall Street in Rekordlaune: Dow Jones springt auf neues Allzeithoch - erstmals über 47.000 Punkten
Top-News: Das war diese Woche wichtig

US-Fed im Fokus

US-Geldpolitik und steigende Nachfrage treiben: Deutsche Bank hebt Kursziel für Goldpreis 2026 an

Der Goldpreis eilt derzeit von Rekord zu Rekord. Nach Ansicht der Deutschen Bank hat er dabei sogar noch merklich Luft nach oben.
Depot im Blick

Langfristige Gewinner: Diese Buffett-Aktien zählen zu den potenziellen Outperformern

Aktie mit Momentum

Rally geht weiter: Börsenstar DroneShield-Aktie erneut mit heftigem Kurssprung

Rallymodus unterbrochen

DroneShield-Aktie sackt nach Rally ab - Anleger nehmen Gewinne mit

ESMA prüft

EU-weite Krypto-Lizenzen in Gefahr? Frankreich prüft Einschränkungen

Comeback an der Börse

Wolfspeed-Aktie: Spektakulärer Kursanstieg um 1.700 % nach Insolvenz-Sanierung

Optimistische Einschätzung

Siemens Energy-Aktie erneut auf Rekordhoch - Analysten stocken Ziele auf

Gewinner & Verlierer

3. Quartal 2025: So bewegten sich die DAX-Aktien im vergangenen Quartal

Risiken unter der Lupe

Indexfonds unter der Lupe: Diese unscheinbaren Fallen lauern bei ETFs

"Sonstige Rüstungsgüter"

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT mit Gewinnmitnahmen: Rüstungsexporte für Millionen nach Israel

Analyst pessimistisch

Kursziel gesenkt: Novo Nordisk-Aktie wird von Analyst abgestraft und legt dennoch zu

Branche im Fokus

Fliegen Quantencomputeraktien zu hoch? D-Wave, IonQ & Co. im Analystencheck

Performance-Ranking

3. Quartal 2025: Die Tops und Flops der MDAX-Aktien im vergangenen Jahresviertel

Marktpotenzial

thyssenkrupp-Aktie gibt dennoch nach: TKMS plant höhere Profitabilität und Dividende

Exportpräsenz im Blick

BYD-Aktie profitiert von Plänen: Chinas EV-Riese setzt sich ambitionierte Exportziele

Outperformt

Diese KI-Aktien haben 2025 den S&P 500 deutlich übertroffen - und sind sogar NVIDIA voraus

Tops & Flops

Rohstoffe im 3. Quartal 2025: So performten Öl, Gold und Co. im vergangenen Jahresviertel

Pharmakonzern im Blick

Novo Nordisk-Aktie legt zu: US-Deal mit Pfizer und Kaufempfehlung im Blick

Tops & Flops

September 2025: So performten die einzelnen DAX-Aktien im vergangenen Monat

Währungen unter Druck

Globale Schuldenkrise: Wie Ray Dalio die Rolle von Gold und Krypto sieht

"Overweight"

Alibaba-Aktie zieht kräftig an: JPMorgan hebt Kursziel an - KI-Synergien im Fokus

Finanzbericht

Jahreszahlen: Clara Technologies-Aktie nach Umsatzrückgang im Fokus

NVIDIA setzt auf OpenAI

NVIDIA-Aktie nach Milliardendeal im Fokus: Zwischen Kursfantasie und Bedenken

Keine Einigung

Shutdown legt US-Regierung lahm: Kongress scheitert an Übergangshaushalt - Senat ohne Einigung

Kaufempfehlungen KW 40

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Auslieferungszahlen

Tesla-Aktie schließt dennoch deutlich tiefer: Mehr Auslieferungen im dritten Quartal als je zuvor

Bestätigung erfolgt

Lithium Americas-Aktie hebt nach Kursverdopplung erneut ab: US-Regierung steigt ein

Krypto-Hotspot

Bitcoin-Goldgrube Afrika: Warum Äthiopien zum Paradies für Bitcoin-Miner wird

Rüstungssektor zieht an

HENSOLDT-Aktie profitiert von erweiterter Radarproduktion mit neuem Standort - auch RENK und Rheinmetall stark

Hohe Shortquote

Wolfspeed-Aktie nach Kursexplosion in Rot: Was hinter der Nach-Insolvenz-Rally steckt

Investorensuche

Intel-Aktie rutscht ab: TSMC-Fantasie schwindet - Gewinnmitnahmen und enttäuschte Hoffnungen belasten

Langfristiger Horizont

Investieren abseits vom Trendthema KI - Auf diese Aktien setzt Capital Group