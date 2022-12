Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) tendiert am Vormittag tiefer

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 27,20 EUR abwärts. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 27,13 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 27,13 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.680 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien.

Bei 29,19 EUR markierte der Titel am 04.11.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 6,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 18,12 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.12.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit einem Verlust von 50,11 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktionäre betrug im Jahr 2018 1,88 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,22 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 30,61 GBP.

Am 27.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,30 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shell (ex Royal Dutch Shell) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,53 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shell (ex Royal Dutch Shell) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 59,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 95.749,00 USD im Vergleich zu 60.044,00 USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.02.2023 erfolgen. Am 01.02.2024 wird Shell (ex Royal Dutch Shell) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) einen Gewinn von 5,38 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

