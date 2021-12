Shell (Royal Dutch Shell) (A) Aktie News: Shell (Royal Dutch Shell) (A) stabilisiert sich

Die Shell (Royal Dutch Shell) (A)-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 19,51 EUR. Die Shell (Royal Dutch Shell) (A)-Aktie legte bis auf 19,52 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das Tagestief markierte die Shell (Royal Dutch Shell) (A)-Aktie bei 19,41 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,41 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 19.518 Shell (Royal Dutch Shell) (A)-Aktien den Besitzer.

Am 20.10.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 21,38 EUR an. Am 21.12.2020 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,09 EUR.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 22,05 GBP an. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 3,10 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Royal Dutch Shell plc zählt zu den größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten von Mineralöl und Erdgas in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen. Die Endprodukte des Unternehmens umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. 2005 fusionierte die britische Shell mit der niederländischen Royal Dutch Petroleum Company zur Royal Dutch Shell. 2016 übernahm der Konzern die britische BG Group.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ksl / Shutterstock.com