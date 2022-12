Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Vormittag freundlich

Um 09:22 Uhr stieg die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 27,07 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 27,11 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,11 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.124 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien umgesetzt.

Am 04.11.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,19 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit einem Kursplus von 7,26 Prozent wieder erreichen. Bei 18,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.12.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 43,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2018 1,88 USD an Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,22 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 30,50 GBP für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie aus.

Am 27.10.2022 hat Shell (ex Royal Dutch Shell) die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,30 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,53 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 59,46 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 95.749,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 60.044,00 USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 02.02.2023 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 01.02.2024 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) im Jahr 2022 5,36 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

