Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Donnerstagnachmittag im Bärenmodus

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 5,1 Prozent auf 24,03 GBP abwärts.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 5,1 Prozent auf 24,03 GBP abwärts. Die Abwärtsbewegung der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ging bis auf 23,96 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,68 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 11.654.440 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,56 GBP) erklomm das Papier am 14.05.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,45 GBP ab. Mit einem Abschlag von mindestens 2,41 Prozent könnte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 1,03 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,38 USD je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 32,83 GBP.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 01.08.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,44 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,37 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 57,79 Mrd. GBP gegenüber 56,18 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Shell (ex Royal Dutch Shell) wird am 31.10.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 30.10.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) im Jahr 2024 4,11 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

