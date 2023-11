Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Montagnachmittag mit Kursabschlägen

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 25,81 GBP abwärts.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie gab im London-Handel um 15:52 Uhr um 0,5 Prozent auf 25,81 GBP nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bisher bei 25,59 GBP. Bei 25,69 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Der Tagesumsatz der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie belief sich zuletzt auf 2.268.625 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (27,93 GBP) erklomm das Papier am 19.10.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie 8,21 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,50 GBP am 25.03.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 31,65 GBP für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 02.11.2023 vor. Das EPS belief sich auf 0,93 USD gegenüber 1,30 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 76.350,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 20,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 95.749,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 30.01.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,14 USD je Aktie in den Shell (ex Royal Dutch Shell)-Büchern.

