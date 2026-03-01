DAX23.614 -0,1%Est505.769 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1400 -1,9%Nas22.716 +0,1%Bitcoin60.539 -0,5%Euro1,1548 ±-0,0%Öl97,55 +4,2%Gold5.176 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Gerresheimer A0LD6E Novo Nordisk A3EU6F Vonovia A1ML7J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreise steigen wieder: DAX schwächer -- Verluste in Asien -- RWE mit Gewinnrückgang -- Zalando kauft eigene Aktien zurück -- BMW mit Umsatz- und Gewinnrückgang -- Rüstungsaktien, AIXTRON im Fokus
Top News
Gold und US-Dollar: Warum steigt der Dollar, wenn der Goldpreis fällt? Gold und US-Dollar: Warum steigt der Dollar, wenn der Goldpreis fällt?
Bernstein Research bescheinigt Market-Perform für RWE-Aktie Bernstein Research bescheinigt Market-Perform für RWE-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Sicherheitsvorkehrung: BER stellte Betrieb zweites Mal ein

12.03.26 09:39 Uhr

SCHÖNEFELD (dpa-AFX) - Am Hauptstadtflughafen BER ist der Flugbetrieb am Mittwochabend ein zweites Mal wegen eines möglichen verdächtigen Flugobjekts unterbrochen worden. Der Betrieb sei gegen 21. 00 Uhr erneut für eine halbe Stunde eingestellt worden, bestätigte ein Flughafensprecher entsprechende Medienberichte.

Wer­bung

Es sei eine "reine Sicherheitsvorkehrung" gewesen, sagte der Sprecher am Morgen. Mit dem Vorgehen sollte eine Kollision verhindert werden. Ein Mitarbeiter der Flughafensicherheit habe eine zweite Sichtung gemeldet, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Es sei aber kein Objekt ausfindig gemacht worden.

Zuvor war der Flugbetrieb am Mittwochabend schon einmal für eine halbe Stunde unterbrochen worden. Nach Angaben der Bundespolizei hatte sich aber auch dieser Hinweis auf ein unbekanntes Flugobjekt nicht bestätigt.

Ein Mitarbeiter hatte gemeldet, von einem Hangar aus am Himmel eine Beobachtung gemacht zu haben, die ihm verdächtig vorkam. Daraufhin hatte es ab 18.40 Uhr nach Angaben des Flughafens eine halbe Stunde lang keine Starts und Landungen gegeben. Das sei in solchen Fällen das Standardverfahren./kil/DP/jha