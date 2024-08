Siemens Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von Siemens

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Siemens gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Siemens-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 167,90 EUR ab.

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 167,90 EUR. Die Siemens-Aktie sank bis auf 166,78 EUR. Bei 167,04 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 229.939 Siemens-Aktien den Besitzer.

Bei 188,88 EUR erreichte der Titel am 13.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,50 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 119,48 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens-Aktie mit einem Verlust von 28,84 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Siemens seine Aktionäre 2023 mit 4,70 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,96 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 201,60 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 16.05.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,57 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,31 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 19,16 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 19,42 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Siemens am 08.08.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 07.08.2025.

Experten taxieren den Siemens-Gewinn für das Jahr 2024 auf 10,40 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Den Auslands-Investoren gehört der DAX - Diese Top-Konzerne sind in ausländischer Hand

Siemens Healthineers-Aktie deutlich tiefer: Siemens Healthineers verfehlt Wachstumserwartungen

DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens-Investment von vor einem Jahr verdient