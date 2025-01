Siemens Aktie News: Siemens am Donnerstagmittag billiger

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 187,12 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 187,12 EUR. Die Siemens-Aktie gab in der Spitze bis auf 187,08 EUR nach. Bei 188,46 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 266.110 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 196,70 EUR an. Gewinne von 5,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.08.2024 bei 150,68 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 19,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 5,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,30 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 205,22 EUR.

Am 14.11.2024 hat Siemens die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,72 Prozent auf 20,81 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 21,39 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 13.02.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 05.02.2026.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 11,16 EUR fest.

