Siemens Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von Siemens

Um 09:22 Uhr ging es für die Siemens-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 133,46 EUR. Bei 133,16 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 133,62 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 73.041 Siemens-Aktien den Besitzer.

Bei 157,96 EUR erreichte der Titel am 05.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,51 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 93,67 EUR am 05.07.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

Analysten bewerten die Siemens-Aktie im Durchschnitt mit 147,09 EUR.

Am 17.11.2022 äußerte sich Siemens zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,36 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 1,43 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,94 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20.573,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 17.444,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 09.02.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 31.01.2024.

In der Siemens-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 8,61 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

