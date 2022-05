Siemens Aktie News: Siemens am Dienstagvormittag in Rot

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 114,98 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens-Aktie bis auf 114,58 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 115,24 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 58.773 Siemens-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.01.2022 bei 157,96 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,21 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 105,92 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 169,23 EUR je Siemens-Aktie an.

Am 10.02.2022 äußerte sich Siemens zu den Kennzahlen des am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,04 EUR gegenüber 1,67 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.497,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14.071,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Siemens am 12.05.2022 präsentieren. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 10.05.2023.

In der Siemens-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,28 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

