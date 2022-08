Siemens Aktie News: Siemens macht am Nachmittag Boden gut

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 106,96 EUR. Die Siemens-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 107,12 EUR. Bei 105,24 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 617.790 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 157,96 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.01.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,29 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 93,67 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 14,19 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 150,69 EUR.

Siemens gewährte am 12.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,27 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 2,79 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 17.040,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 16,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14.665,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 11.08.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 09.11.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2022 6,91 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

GAZPROM beklagt Probleme mit Gasturbine für Nord Stream 1 - Aktie leichter

Juli 2022: So haben Analysten ihre Einstufung der Siemens-Aktie angepasst

Erste Schätzungen: Siemens stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens AG

Bildquellen: AR Pictures / Shutterstock.com