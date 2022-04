Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Der Siemens-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:22 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 125,24 EUR. Im Tief verlor die Siemens-Aktie bis auf 123,46 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 126,44 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 558.870 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.01.2022 bei 157,96 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2022 (105,92 EUR). Abschläge von 15,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 169,69 EUR aus.

Am 10.02.2022 lud Siemens zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,04 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 14,07 Milliarden EUR – das entspricht einem Abschlag von 14,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,50 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q1 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.02.2022 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 01.02.2023 mit der Veröffentlichung der Q1 2023-Bilanz von Siemens.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,30 EUR je Siemens-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Siemens erhält Großauftrag von Tschechischer Bahn - Siemens-Aktie leichter

Infineon-Aktie schwächer: Infineon vollzieht Chefwechsel - Ploss geht, Hanebeck rückt auf

Siemens-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Siemens AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Siemens AG

Bildquellen: servickuz / Shutterstock.com