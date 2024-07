Siemens Aktie News: Siemens am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Aktienentwicklung

Die Aktie von Siemens zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Siemens legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 177,14 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere um 15:53 Uhr 0,2 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Siemens-Aktie sogar auf 177,70 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 176,94 EUR. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 237.988 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 188,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.05.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens-Aktie 6,63 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 119,48 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 48,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 4,70 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,96 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 201,60 EUR je Siemens-Aktie an.

Am 16.05.2024 hat Siemens die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,57 EUR, nach 4,39 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 19,16 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 1,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 19,42 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Siemens am 08.08.2024 präsentieren. Siemens dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.08.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 10,47 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Der Riese, den niemand kennt? NVIDIA in Marken-Ranking weit abgeschlagen

DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siemens von vor einem Jahr abgeworfen

Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 beendet den Handel in der Verlustzone