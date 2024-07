Siemens im Fokus

Siemens Aktie News: Siemens am Mittag freundlich

05.07.24 12:04 Uhr

Die Aktie von Siemens zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 179,66 EUR.

Wer­bung

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 179,66 EUR zu. Bei 180,40 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 178,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 222.322 Siemens-Aktien. Am 13.05.2024 markierte das Papier bei 188,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 5,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 119,48 EUR. Abschläge von 33,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Siemens-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 4,70 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,96 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 201,60 EUR. Siemens gewährte am 16.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,57 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens einen Gewinn von 4,39 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 19,16 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 1,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19,42 Mrd. EUR erwirtschaftet worden. Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Siemens am 08.08.2024 präsentieren. Siemens dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.08.2025 präsentieren. In der Siemens-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 10,47 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie Siemens-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Buy DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siemens von vor einem Jahr abgeworfen Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 beendet den Handel in der Verlustzone

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: AR Pictures / Shutterstock.com